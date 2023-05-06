ПСВ одержал сложную победу в чемпионате Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 15:45
Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ из Эйндховена на выезде обыграл роттердамскую “Спарту” со счетом 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте забил Анвар Эль-Гази.
ПСВ, набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. “Спарта” с 53 очками осталась на пятой позиции.
“Спарта” - ПСВ - 0:1 (0:0)
Гол: Эль-Гази, 74 - 0:1
ПСВ: Бенитес, Тезе (Мвене, 46), Рамальо, Брэнтуэйт, ван Анхольт, Тиль (Боскальи, 88), Гутьеррес, Верман, Симонс, Бакайоко (Эль-Гази, 46), де Йонг (Силва, 61).
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