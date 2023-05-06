Фанаты ПСЖ выступили за уход Неймара

Глава фан-клуба ПСЖ Ромен Мабиль выразил позицию от лица всех болельщиков по поводу будущего Неймара в клубе.

По ожиданиям фанатов, бразилец покинет команду ближайшим летом.

“В случае ухода Лионеля Месси из клуба, Неймару лучше было бы последовать его примеру и начать новую главу в своей карьере в другом месте. Фан-клуб желает перейти в новую эру с новыми игроками, которые готовы вкладываться в клуб на полную”, - сказал он.

В этом сезоне бразилец сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 16 голов, отдав 17 голевых передач.