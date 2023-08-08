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ПСВ одержал разгромную победу в квалификации Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 16:27
ПСВ одержал разгромную победу в квалификации Лиги чемпионов Фото: сайт ПСВ/Автор неизвестен

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ из Эйндховена на своем поле разгромил австрийский “Штурм” со счетом 4:1. Матч состоялся в городе Эйндховен на стадионе “Филипс Стадион”.

В начале матча счет открыл Исак Бабади. В середине второго тайма преимущество голландского клуба увеличил Люк де Йонг. На 32-й минуте де Йонг сделал дубль и довел счет до крупного. На 40-й минуте разрыв в счете сократил Йон Горенц-Станкович. Во втором тайме окончательный счет установил Ибрагим Сангаре.

Ответный матч “Штурм” - ПСВ состоится 15 августа. Матч будет сыгран в городе Грац на стадионе “Меркур-Арена”.

ПСВ Нидерланды – “Штурм” Австрия - 4:1 (3:1)
Голы: 1:0 – 4 Бабади, 2:0 – 22 де Йонг, 3:0 – 32 де Йонг, 3:1 – 40 Горенц-Станкович, 4:1 – 73 Сангаре.

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Боскальи, ван Анхолт, Сангаре, Верман, Ланг, Бакайоко (Вертессен, 84), Бабади (Сайбари, 65), де Йонг (Пепи, 84).

Штурм”: Схерпен, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Шнегг (Данте, 46), Хирлендер (Серрано, 70), Прасс, Горенц-Станкович, Китейшвили (Хорват, 70), Вик (Гадафи, 78), Влодарчик (Тексера, 61).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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