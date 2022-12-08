Президент ПСЖ высказался о будущем Месси

Президент “Пари Сен-Жермен” Нассер Аль-Хелайфи выразил мнение, что аргентинский нападающий Лионель Месси не покинет клуб следующим летом.

“Месси счастлив. Это видно по тому, как он играет за сборную Аргентины. Если футболист несчастен, то это отражается на его игре за национальную команду. В этом сезоне он прекрасно играет за нас и за сборную. Мы договорились, что все обсудим после ЧМ-2022. Обе стороны всем довольны", – приводит слова Аль-Хелаифи Sky Sports.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ и сборную Аргентины 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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