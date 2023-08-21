Поражение Динамо, не выигрыш Шахтера, неудачи Зари и Днепра-1: результаты 4-го тура УПЛ

Состоялись матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги. Стоит отметить поражение “Динамо” от “Черноморца”, упущенную победу “Шахтера” в матче с “Кривбассом”, поражение “Днепра-1” от “Оболони”, а также ничью “Зари” с “Александрией”.

“Черноморец” Одесса – “Динамо” Киев – 3:2 (1:0, 2:2)

Голы: Авагимян (21), Штогрин (53), Иеде (90) – Ярмоленко (49), Сидорчук (61).

“Кривбасс” Кривой Рог - “Шахтер” Донецк - 3:3 (2:3, 1:0)

Голы: Кащук, 8 - 0:1, Крыськив, 18 - 0:2, Хомченовский, 24 - 1:2, Крыськив, 43 - 1:3, Кожушко, 44 - 2:3, Бескоровайный, 64 - 3:3.

ЛНЗ Черкассы - "Полесье" Житомир - 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: Ариэльсон, 51 - 0:1, Кушниренко, 83 - 0:2, Шестаков, 88 - 1:2

"Заря" Луганск - "Александрия" Александрия - 0:0

"Верес" Ровно - "Ворскла" Полтава - 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: Кучеров, 6 (автогол) - 0:1, Юрченко, 18 - 0:2, Шарай, 20 - 1:2

"Металлист 1925" Харьков - "Минай" Минай - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Дмитренко, 71 - 1:0

"Рух" Винники - "Колос" Ковалёвка - 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: Цуриков, 35 - 0:1, Слюбик, 56 - 1:1

"Днепр-1" Днепр - "Оболонь" Киев - 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: Пихаленок, 16 (с пенальти) - 1:0, Тарануха, 46 - 1:1, Краснопер, 83 - 1:2

Положение команд: "Рух" - 10, "Черноморец" - 9, "Колос", "Шахтер" - 8, "Александрия", "Кривбасс" - 7, "Динамо" - 6 (3), "Полесье" - 6, "Оболонь", "Заря" - 4, "Днепр-1" - 4 (3), "Металлист 1925", "Ворскла" - 3 (3), ЛНЗ - 4, "Верес", "Минай" - 1.