Озил намерен завершить карьеру футболиста
Новости футбола Сегодня, 10:40
Фото: твиттер Истанбула/Автор неизвестен
Хавбек “Истанбула” Месут Озил намерен завершить карьеру футболиста.
Об этом пишет журналист турецкого издания Fanatik Якуп Чинар.
По его информации, утром немецкий футболист не явился на тренировку своей команды. Также он сообщил партнерам по команде о завершении карьеры.
Ожидается, что контракт с футболистом будет разорван в ближайшее время.
Напомним, что в 2014 году Озил стал чемпионом мира в составе сборной Германии. В текущем сезоне на его счету 4 матча в турецком чемпионате.
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