Отец Фати недоволен положением игрока в "Барселоне"

Отцу Ансу Фати не нравится, как “Барселона” относится к игроку.

Он заявил, что больше не будет посещать стадион и очень зол на клуб.

Он также выразил свою обеспокоенность тем, что его сын играет мало.

“Не могу понять, почему Хави не дает Ансу больше времени на поле. Я хотел бы, чтобы его сын добился большего успеха и ушел из клуба, но Ансу хочет остаться”, - сказал он.