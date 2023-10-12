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Отбор на Евро 2024 группа I: Косово уверенно побеждает в Андорре, Румыния не забила Беларуси

Новости футбола Сегодня, 16:55
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Отбор на Евро 2024 группа I: Косово уверенно побеждает в Андорре, Румыния не забила Беларуси Отбор на Евро 2024 группа I: Косово уверенно побеждает в Андорре, Румыния не забила Беларуси

В группе I состоялись два из трёх матчей седьмого тура отбора на Евро 2024.

Беларусь и Румыния провели свою встречу на нейтральном поле в Венгрии. Статус номинально чужого поля не помешал беларусам не проиграть Румынии: гости за весь матч нанесли 21 удар по воротам соперника, но не забили ни одного гола, как и их соперник. Как итог - ничья 0:0.

В параллельном матче Косово выиграл в гостях у аутсайдера группы, Андорры. В первом тайме гости забили всего один гол, однако после перерыва в воротах Андорры оказалось еще два. На счету полузащитника Бешикташа Милота Рашицы два гола и ассист.

Еще один матч этой группы между Израилем и Швейцарией не состоялся из-за военных действий на территории Израиля. Игру перенесли на ноябрь.

Отбор на Евро 2024. Группа I

Беларусь - Румыния 0:0

Андорра - Косово 0:3
Голы: Рашица 26, Рашица 71, Зекири 83

Израиль - Швейцария перенесен

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