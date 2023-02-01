Основной вратарь киевского "Динамо" получил новую травму

Вратарь киевского “Динамо" Георгий Бущан в ближайшее время перенесет операцию на спине, сообщается на официальном сайте клуба.

У голкипера диагностирована межпозвоночная грыжа, которую необходимо удалить. Таким образом, после операции он вернется в строй через 6 недель. Ранее он восстанавливался после травмы ахиллового сухожилия.

В нынешнем сезоне 28-летний Бущан провел за “Динамо" 13 матчей и пропустил 17 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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