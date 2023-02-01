Антонио Конте перенесет операцию

Наставник “Тоттенхэма” Антонио Конте в ближайшее время не сможет руководить своей командой.

В клубе сообщили, что у итальянца диагностировали холецистит.

В связи с этим, уже сегодня опытный специалист должен перенести операцию по удалению желчного пузыря.

Напомним, что уже 5 февраля “Тоттенхэм” сыграет с “Манчестер Сити” в чемпионате.

Точные сроки возвращения специалиста к работе не сообщаются.