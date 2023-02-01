Антонио Конте перенесет операцию
Новости футбола Сегодня, 10:37
Фото: твиттер Тоттенхэма/Автор неизвестен
Наставник “Тоттенхэма” Антонио Конте в ближайшее время не сможет руководить своей командой.
В клубе сообщили, что у итальянца диагностировали холецистит.
В связи с этим, уже сегодня опытный специалист должен перенести операцию по удалению желчного пузыря.
Напомним, что уже 5 февраля “Тоттенхэм” сыграет с “Манчестер Сити” в чемпионате.
Точные сроки возвращения специалиста к работе не сообщаются.
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