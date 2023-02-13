Осимхен повторил рекорд Игуаина
Новости футбола Сегодня, 07:50
Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен
Нигерийский нападающий “Наполи” Виктор Осимхен повторил рекорд бывшего форварда неаполитанского клуба Гонсало Игуаина в чемпионате Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, нигериец забил в шести подряд матчах Серии А. Форвард отличился в поединках с “Сампдорией” (2:0), “Ювентусом” (5:1), “Салернитаной” (2:0), “Ромой” (2:1), “Специей” (3:0) и “Кремонезе” (3:0). Такую же голевую серию выдал Игуаин в сезоне-2015/2016.
В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Наполи" разгромил худшую команду Серии А.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 ПСЖ может продать Неймара
Новости футбола Сегодня, 06:30 Расписание матчей Лиги чемпионов 14-15 февраля
Новости футбола Вчера, 14:42 "Аякс" одержал волевую победу в матче чемпионата Нидерландов
Новости футбола Вчера, 14:14 "Манчестер Сити" уверенно выиграл в матче АПЛ
Новости футбола Вчера, 12:17 Депай принес "Атлетико" победу в матче Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 10:55 "Манчестер Юнайтед" одержал сложную победу в АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 ПСЖ может продать Неймара Новости футбола Сегодня, 09:50 Неймар грубо критиковал игроков ПСЖ в матче с "Монако" Новости футбола Сегодня, 09:10 Бензема назвал лучших нападающих в истории Новости футбола Сегодня, 08:30 Клопп высказался о своем будущем в "Ливерпуле" Новости футбола Сегодня, 07:50 Осимхен повторил рекорд Игуаина Новости футбола Сегодня, 07:10 "Челси" принял решение по главному тренеру Новости футбола Сегодня, 06:30 Расписание матчей Лиги чемпионов 14-15 февраля Новости футбола Сегодня, 05:50 Провал ПСЖ, победы "Марселя" и "Монако": результаты 23-го тура чемпионата Франции Новости футбола Сегодня, 05:10 Все лидеры ПСЖ смогут сыграть с "Баварией" Новости футбола Сегодня, 04:30 Феерии АЗ и ПСВ, победы "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 21-го тура чемпионата Нидерландов
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Верона - Салернитана 13 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сампдория - Интер 13 февраля 2023 года Футбол 14 фев 2023 Прогноз на матч ПСЖ - Бавария 14 февраля 2023 года Футбол 14 фев 2023 Прогноз на матч Милан - Тоттенхэм 14 февраля 2023 года Футбол 15 фев 2023 Прогноз на матч Брюгге - Бенфика 15 февраля 2023 года Футбол 15 фев 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Челси 15 февраля 2023 года