Осимхен повторил рекорд Игуаина

Нигерийский нападающий “Наполи” Виктор Осимхен повторил рекорд бывшего форварда неаполитанского клуба Гонсало Игуаина в чемпионате Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, нигериец забил в шести подряд матчах Серии А. Форвард отличился в поединках с “Сампдорией” (2:0), “Ювентусом” (5:1), “Салернитаной” (2:0), “Ромой” (2:1), “Специей” (3:0) и “Кремонезе” (3:0). Такую же голевую серию выдал Игуаин в сезоне-2015/2016.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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