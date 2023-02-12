"Наполи" разгромил худшую команду Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии “Наполи” на своем поле разгромил “Кремонезе” со счетом 3:0.

Победу неаполитанскому клубу принесли голы Хвичи Кварацхелии, Виктора Осимхена и Элифа Элмаза.

“Наполи”, набрав 59 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Кремонезе” с 8 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Наполи” – “Кремонезе” - 3:0 (1:0)

Голы: Кварацхелия, 22 - 1:0, Осимхен, 65 - 2:0, Элмаз, 79 - 3:0

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Руй (Оливера, 71), Лоботка (Демме, 86), Зелиньски (Элмаз, 71), Замбо-Ангисса, Лосано (Ндомбеле, 83), Осимхен, Кварацхелия (Распадори, 83).

“Кремонезе”: Карнезекки, Серникола, Кирикеш, Феррари (Валери, 46), Айву, Васкес (Гильоне, 68), Мейте (Ачелла, 76), Бенасси, Пикель (Кастаньетти, 61), Тсаджу (Чиофани, 60), Афена-Гьян.

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