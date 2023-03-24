Официально: "Бавария" сменила главного тренера

Пресс-служба мюнхенской “Баварии” на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Томаса Тухеля.

Специалист заключил с немецким клубом контракт до лета 2025 года. На этом посту он сменил отправленного в отставку Юлиана Нагельсманна.

49-летний Тухель ранее тренировал “Майнц”, дортмундскую “Боруссию”, ПСЖ и “Челси”. 2-кратный чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка французской лиги, 2-кратный обладатель Суперкубка Франции, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

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