Ла Лига может подать жалобу на “Барселону” в ФИФА из-за платежей, сделанных каталонцами вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Как пишет AS, лига не имеет непосредственной связи с ФИФА, но если Королевская испанская футбольная федерация не займется этим вопросом, то руководство турнира готово передать материалы в ближайшее время.

Если обвинения подтвердятся, то “Барселона” может быть наказана снятием очков или понижением в классе.