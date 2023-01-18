"Ньюкасл" продлил контракт с антигероем финала ЛЧ-2018

"Ньюкасл" продлил контракт с немецким вратарем Лорисом Кариусом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Прежний контракт истекал в январе.

29-летний Кариус перешел в “Ньюкасл” в сентябре 2022 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча.

Кариус стал печально знаменитым после того, как выступая за “Ливерпуль”, он в финале Лиги чемпионов-2017/2018 против “Реала" (1:3) допустил две ошибки, которые привели к двум пропущенным голам.

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