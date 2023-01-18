"Бавария" близка к трансферу опытного голкипера

Вратарь менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Швейцарии Ян Зоммер перейдет в мюнхенскую “Баварию”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, мюнхенцы заплатят за футболист восемь миллионов евро. Эта сумма может вырасти на 1,5 миллиона евро за счет бонусов. Голкипер подпишет с “Баварией” контракт до лета 2025 года. Мюнхенский клуб вынужден купить нового вратаря, так как основной голкипер команды Мануэль Нойер пропустит не менее полугода из-за перелома ноги.

В нынешнем сезоне 34-летний Зоммер провел за “Боруссию” 11 матчей и пропустил 14 голов.

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