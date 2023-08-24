Ноттингем Форест объявил о переходе чемпиона мира

Пресс-служба “Ноттингем Форест” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Севильи” и сборной Аргентины Гонсало Монтиэля.

Английский клуб арендовал футболиста сроком на один год. Летом 2024 года клуб из Ноттингема сможет выкупить трансфер аргентинца.

“Ноттингем Форест” в нынешнем сезоне набрал три очка в двух матчах Английской Премьер-лиги и в данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице.

26-летний Монтиэль выступал за “Севилью” с лета 2021 года. Он перешел в испанский клуб из аргентинского “Ривер Плейт”. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Всего он провел за севильцев 72 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. В составе “Севильи” Монтиэль становился победителем Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Монтиэль с 2019 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 23 матча и забил один гол, а также получил восемь желтых карточек. В составе сборной Аргентины Монтиэль становился чемпионом мира-2022, победителем Финалиссимы-2022, а также обладателем Кубка Америки-2021.