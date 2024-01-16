Неожиданный поворот. Ройс может вернуться в Гладбах после 12 лет вне команды

Легенда дортмундской Боруссии Марко Ройс весьма вероятно покинет стан «шмелей» по окончанию контракта летом 2024 года. Но, у игрока есть вариант продолжения карьеры в Бундеслиге.

По сообщениюSPORTBILD, полузащитник, которому в мае исполнится 35, может вернуться в Боруссию, но уже из Мёнхенгладбаха, за которую он выступал в 2009-2012 годах, до переезда в Дортмунд.

За сам трансфер платить не нужно будет, ведь он придет свободным агентом, но камнем преткновения может стать зарплата, на понижение которой Ройс вряд ли пойдет, ведь его пособие в Дортмунде и так было снижено до шести миллионов евро в год.

Зато в Гладбахе он мог бы продолжить выступать на высочайшем уровне и в знакомой обстановке. Переезд немца за границу маловероятен, ведь он только недавно во второй раз стал отцом.

В этом сезоне полузащитник забил шесть голов и отдал три ассиста в 23 матчах за Боруссию.

Ранее «шмели» арендовали у Челси нидерландского защитника Иана Маатсена.