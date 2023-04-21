Не Украина: Ребров может возглавить другую сборную

Главный тренер “Аль-Айна” Сергей Ребров может возглавить сборную Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал “Футбольные Тузы”.

По сведениям источника, саудовцы сделали украинскому специалисту выгодное в финансовом условии предложение. Данное предложение более выгодно чем, то, что ему предлагает Украинская ассоциация футбола.

Напомним, что контракт 48-летнего Реброва с “Аль-Айном” истекает ближайшим летом.

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