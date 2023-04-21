"Барселона" задумала распродажу футболистов летом
Новости футбола Сегодня, 06:47
Фото: твиттер Барселоны
Летом каталонская команда "Барселона" намерена выручить как минимум 100 миллионов с продажи своих игроков.
Как пишет журналист Херард Ромеро, список игроков, которые могут покинуть клуб, не сообщается.
Ранее сообщалось, что “Барселону” может покинуть вингер Ансу Фати, но сам футболист не подтвердил такие слухи.
Также была информация, что каталонцы могут попрощаться с центральным защитником Андреасом Кристенсеном и вингерами Рафиньей Диасом и Ферраном Торресом.
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