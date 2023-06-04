"Наполи" победил худшую команду Серии А

В матче 38-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” на своем поле обыграл “Сампдорию” из Генуи со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Виктора Осимхена и Джованни Симеоне.

“Наполи”, набрав 90 очков, занял первое место в турнирной таблице Серии А. “Сампдория” с 19 очками финишировала на последнем, 20-м месте, и вылетела в Серию В.

“Наполи” – “Сампдория” - 2:0 (0:0)

Голы: Осимхен, 64 (с пенальти) - 1:0, Симеоне, 85 - 2:0

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Мариу Руй (Берешиньски, 77), Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 68), Замбо-Ангисса (Демме, 80), Элмаз (Распадори, 68), Кварацхелия, Осимхен (Симеоне, 77).

“Сампдория”: Турк, Дзаноли, Гюнтер (Малагрида, 46), Амионе, Мурру, Ауджелло, Ринкон (Сеговия, 89), Лерис, Паолетти (Илкхан, 89), Габбьядини (Нтанда-Лукиса, 89), Куальярелла (Иванович, 88).