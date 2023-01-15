Мудрик назвал причину перехода в "Челси"

Украинский полузащитник Михаил Мудрик поделился мнением о переходе из донецкого “Шахтера” в лондонский “Челси”.

“Я очень рад перейти в ”Челси". Это невероятный клуб, выступающий в потрясающем чемпионате. Меня очень привлекает этот проект. Я с нетерпением жду возможности работать под руководством Грэма Поттера", - приводятся слова Мудрика на официальном сайте английского клуба.

22-летний Мудрик выступал за “Шахтер” с 2021 года. Всего он провел за клуб 44 матча, забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. Также играл за “Десну” и киевский “Арсенал". За сборную Украины сыграл восемь матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

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