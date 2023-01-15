"Челси" минимально победил в лондонском дерби
Новости футбола Сегодня, 11:01
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Англии “Челси” на своем поле обыграл “Кристал Пэлас” со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Кай Хавертц.
“Челси”, набрав 28 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Кристал Пэлас” с 22 очками остался на 12-й позиции.
“Челси” – “Кристал Пэлас” - 1:0 (0:0)
Гол: Хавертц, 64 - 1:0
“Челси”: Аррисабалага, Чалоба, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Холл (Кулибали, 78), Жоржиньо, Зиеш (Ковачич, 89), Маунт, Галлахер, Чуквуэмека (Обамеянг, 63), Хавертц (Аспиликуэта, 89).
“Кристал Пэлас”: Гуаита, Клайн, Андерсен (Томкинс, 38), Гехи, Митчелл, Шлупп (Хьюз, 69), Эзе (Эдуар, 69), Дукуре, Олисе, Айю (Матета, 69), Заа.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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