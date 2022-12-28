"Монако" в результативном матче обыграл "Осер"

В матче 16-го тура чемпионата Франции “Монако” на выезде обыграл “Осер” со счетом 3:2.

Победу монегаскам принесли дубль Элисса Бен-Сегира и гол Виссама Бен-Йеддера. За хозяев отличились Мбайе Ньянг и Юссуф Фофана, который забил в свои ворота.

“Монако”, набрав 30 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. “Осер” с 13 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Осер” – “Монако” - 2:3 (1:1)

Голы: Ньянг, 30 (с пенальти) - 1:0, Бен-Йеддер, 45 (с пенальти) - 1:1, Бен-Сегир, 58 - 1:2, Фофана, 68 (автогол) - 2:2, Бен-Сегир, 85 - 2:3

“Осер”: Костиль, Зедадка, Жанвье, Жубал, Менса, Отре (Мшангама, 60), Туре, Сахи (Камара, 87), Синайоко (Равелосон, 87), Ньянг (Эн, 80), Перрен (Да Кошта, 60).

“Монако”: Нюбель, Агиляр (Дисаси, 71), Марипан, Сарр, Якобс, Желсон Мартинш (Вандерсон, 77), Минамино (Головин, 46), Камара, Матазо (Фофана, 46), Бен-Йеддер (Бен-Сегир, 46), Эмболо.

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