"Монако" проиграл середняку Лиги 1

В матче 27-го тура чемпионата Франции “Монако” на своем поле проиграл “Реймсу” со счетом 0:1.

Единственный гол в начале второго тайма забил Фалорин Балогун.

“Реймс”, набрав 43 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Монако” с 51 очком остался на четвертой позиции.

“Монако” – “Реймс” - 0:1 (0:0)

Гол: Балогун, 51 - 0:1

“Монако”: Нюбель, Агиляр (Боаду, 89), Сарр, Дисаси, Кайо Энрике, Головин (Минамино, 77), Фофана, Матазо, Аклиуш (Якобс, 60), Диатта (Вандерсон, 46), Бен-Йеддер (Эмболо, 60).

“Реймс”: Диуф, Фоке, Абдельхамид, Кейта, де Смет, Матусива (Каюсте, 63), Мунеци, Флип (ван Берген, 63), Лопи, Ито (Зенели, 87), Балогун (Сирхейс, 87).

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