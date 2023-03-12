"Фрайбург" на 89-й минуте вырвал победу над худшей командой Бундеслиги

В матче 24-го тура чемпионата Германии “Фрайбург” на своем поле обыграл “Хоффенхайм" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Максимилиана Эггештайна и Рицу Доана. У гостей отличился Анджело Штиллер.

“Фрайбург”, набрав 45 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Хоффенхайм” с 19 очками остался на последнем, 18-м месте.

“Фрайбург” – “Хоффенхайм” - 2:1 (0:1)

Голы: Эггештайн, 5 - 1:0, Штиллер, 48 - 1:1, Доан, 89 - 2:1

“Фрайбург”: Флеккен, Кюблер (Сильдийя, 65), Гульде, Гинтер, Гюнтер, Грифо (Вайсхаупт, 65), Хефлер, Эггештайн, Доан, Грегорич (Петерсен, 80), Хелер (Чжон Ву Ен, 80).

“Хоффенхайм”: Бауманн, Кадержабек, Брукс, Акпогума, Кабак, Гайгер, Штиллер (Бичакчич, 86), Бекер (Дамар, 75), Даббур (Тохумджу, 87), Бебу (Аслани, 78), Сков (Анхелиньо, 75).

Удаление: Кабак (84).

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