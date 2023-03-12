"Аякс" с хоккейным счетом победил в Эредивизии
Новости футбола Сегодня, 11:30
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов “Аякс” на выезде обыграл “Херенвен” со счетом 4:2.
Победу амстердамскому клубу принесли голы Мохаммеда Кудуса, Эдсона Альвареса, Стивена Бергвейна и Кеннета Тейлора. У хозяев отличились Пелле ван Амерсфоорт и Сидней ван Хойдонк.
“Аякс”, набрав 55 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. “Херенвен” с 31 очком опустился на 10-ю позицию.
"Херенвен" - "Аякс" - 2:4 (1:3)
Голы: Кудус, 10 - 0:1, Альварес, 16 - 0:2, Бергвейн, 19 - 0:3, ван Амерсфоорт, 42 - 1:3, Тейлор, 52 - 1:4, ван Хойдонк, 79 - 2:4
"Аякс": Рульи, Ренс, Тимбес, Бейсси, Вейндал, Бергейс, Альварес, Тейлор, Кудус, Тадич, Бергвейн (Бробби, 66).
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