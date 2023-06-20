Модрич поставил точку в слухах о завершении карьеры

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич принял решение о своем будущем в команде.

Как пишет 24Sata, опытный футболист продолжит выступать за "клетчатых" и планирует помочь им на чемпионате Европы, который пройдет летом следующего года.

Также в команде останутся опытные защитник Домагой Вида и вингер Иван Перишич.

Напомним, что ранее СМИ писали о решении Модрича завершить международную карьеру.

На прошлой неделе в финале Лиги наций сборная Хорватии проиграла испанцам.