Модрич не принял предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС

Полузащитник “Реала” Лука Модрич не принял предложения от клубов из Саудовской Аравии и американской лиги МЛС.

По информации портала Madrid Xtra, это не первый раз, когда хорватский футболист отказывается от предложения аравийского клуба.

До этого Модрич не принял контракт от “Аль-Насра”, так как хочет еще как минимум год провести мадридском клубе.

В текущем сезоне опытный футболист провел 17 матчей чемпионата Испании, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.