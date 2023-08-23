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Милан вступил в борьбу за талантливого нападающего ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 13:34
Милан вступил в борьбу за талантливого нападающего ПСЖ Фото: инстаграм Уго Экитике/Автор неизвестен

“Милан” стал еще одним претендентом на нападающего “Пари Сен-Жермен” и молодежной сборной Франции Уго Экитике, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб надеется арендовать футболиста сроком на один год с правом последующего выкупа летом 2024 года. Впрочем, данное предложение не устраивает французский клуб, который хотел был продать игрока за 30-35 миллионов евро. Еще одной проблемой может стать высокая зарплата игрока, который получает четыре миллиона 800 тысяч евро в месяц. В связи с этим “Милан” предлагает ПСЖ взять на себя часть зарплаты форварда. Ранее сообщалось, что французом также интересуется “Вест Хэм Юнайтед”.

21-летний Экитике выступает за ПСЖ с лета 2022 года. Он перешел в парижский клуб из “Реймса” на правах аренды. Спустя год “Пари Сен-Жермен” выкупил трансфер игрока. Сумма трансфера составила 28 миллионов 500 тысяч евро. Всего он провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В составе ПСЖ Экитике стал чемпионом Франции в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Экитике с 2021 года играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду шесть матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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