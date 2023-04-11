"Милан" рассматривает три варианта на замену Ибрагимовичу

“Милан” собирается усилить атакующую линию в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба не собирается продлевать контракт с 41-летним форвардом Златаном Ибрагимовичем. В качестве замены шведу “россонери” рассматривают кандидатуры Джонатана Дэвида ("Лилль"), Жоао Педро ("Уотфорд") и Альваро Морату ("Атлетико").

В нынешнем сезоне 23-летний Дэвид провел за “Лилль” 32 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. На счету 21-летнего Педро 10 забитых мячей и отдал четыре голевые передачи в 32 поединках за “Уотфорд”. 30-летний Мората сыграл 37 матчей за “Атлетико”, забил 12 голов и отдал три голевые передачи.

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