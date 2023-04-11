"Челси" уговорил ключевого футболиста продлить контракт
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер Челси
Защитник "Челси" Бен Чилуэлл скоро подпишет новый контракт с клубом, который будет действовать до 2027 года.
Как сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо, сделка будет завершена на этой неделе.
Инсайдер отмечает, что за подписание Чилуэлла боролись два клуба, однако игрок предпочел остаться в "Челси".
В нынешнем английском сезоне Чилуэлл принял участие в 19 матчах, забил два гола и сделал две голевые передачи.
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