"Милан" и "Челси" поборются за самого дорогого игрока в истории "Манчестер Сити"
Новости футбола Вчера, 14:55
"Милан" и "Челси" проявляют интерес к полузащитнику “Манчестер Сити” Джеку Грилишу, сообщает Todofichajes.
По сведениям источника, лондонский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Миланцы рассматривают кандидатуру Грилиша в качестве возможной замены португальцу Рафаэлу Леау, которым интересуются топ-клубы.
27-летний Грилиш является самым дорогим трансфером в истории “Манчестер Сити”. В 2021 году “горожане” купили его у “Астон Виллы” за 117,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за клуб и сборную Англии 24 матча во всех турнирах и забил два гола.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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