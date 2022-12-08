"Реал" нацелился на таланта "Манчестер Юнайтед"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к аргентинскому левому вингеру “Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо, сообщает Relevo.

По сведениям источника, королевский клуб намерен воспользоваться тем, что манкунианцы не продлили с игроком контракт, который истекает следующим летом. Таким образом, аргентинец может достаться мадридцам бесплатно. Гарначо является уроженцем Мадрида, поэтому может согласиться на переход.

В нынешнем сезоне 18-летний Гарначо провел за “Манчестер Юнайтед” восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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