Месси забил еще два гола в США и отдал результативную передачу

В ночь на 26 июля состоялся матч второго тура Кубка Лиг MLS + MX, в котором "Интер Майами" на домашней арене принимал "Атланту Юнайтед".

Неожиданно для многих, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Главным героем встречи стал аргентинский новичок клуба из Флориды Лионель Месси.

Уже к середине первого тайма капитан сборной Аргентины оформил дубль, а затем оформил свою первую результативную передачу в составе американского клуба.

Первый мяч Месси забил на 8-й минуте игры Месси открыл счет, а на 22-й минуте удвоил преимущество своей команды. Под занавес встречи аргентинец отдал голевую передачу финскому полузащитнику Роберту Тейлору, который и установил окончательный счет на табло.

После двух туров группового этапа Кубка Лиг “Интер Майами” занимает первое место, набрав шесть очков в двух матчах.

Интересно, что в первой победе на турнире также есть огромная заслуга аргентинца. В матче против мексиканского “Крус Асуль” Мессии вышел на поле на 54-й минуте и забил свой первый гол за клуб со штрафного на 94-й минуте, установив на табло счет 2:1.