Месси поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ с Хорватией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не стал скрывать, что опасается сборную Хорватии.

Как известно, команды сыграют в 1/2 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

По словам футболиста, Хорватия — очень сложный соперник.

“В этой команде собраны отличные игроки, они очень хорошо сыграны. Важно и то, что их главный тренер не меняется со времен последнего чемпионата мира. В любом случае нас ждет полуфинал чемпионата мира, поэтому будет тяжело”, - сказал он.

Напомним, что игра состоится 13 декабря.