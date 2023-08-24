Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Лидер и капитан “Интер Майами” Лионель Месси ответил на вопрос журналистов о своем будущем.

В частности, капитан сборной Аргентины поделился своим мнением о возможном завершении футбольной карьеры.

"Честно говоря, я пока не думаю о завершении карьеры. Мне по-прежнему нравится играть, находиться на поле, соревноваться и тренироваться. Я не знаю, сколько еще буду играть, но я постараюсь наслаждаться этим как можно дольше. У меня будет время подумать, проанализировать и принять решение. Сейчас самое главное - наслаждаться остатком карьеры", - приводит слова Месси издание TyC Sports.

Напомним, что аргентинец проводит свой первый сезон в американском клубе, куда он перебрался этим летом на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано до 2025 года. Вместе с “Интер Майами” на прошлой неделе Месси выиграл свой первый трофей.

Перед переездом в США звездный футболист два года выступал за французский ПСЖ, с которым дважды стал чемпионом страны. Еще ранее Месси играл за “Барселону”.