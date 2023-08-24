EN EN NG NG
Главная Новости Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Новости футбола Сегодня, 04:00
Месси ответил на вопрос о завершении карьеры Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Лидер и капитан “Интер Майами” Лионель Месси ответил на вопрос журналистов о своем будущем.

В частности, капитан сборной Аргентины поделился своим мнением о возможном завершении футбольной карьеры.

"Честно говоря, я пока не думаю о завершении карьеры. Мне по-прежнему нравится играть, находиться на поле, соревноваться и тренироваться. Я не знаю, сколько еще буду играть, но я постараюсь наслаждаться этим как можно дольше. У меня будет время подумать, проанализировать и принять решение. Сейчас самое главное - наслаждаться остатком карьеры", - приводит слова Месси издание TyC Sports.

Напомним, что аргентинец проводит свой первый сезон в американском клубе, куда он перебрался этим летом на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано до 2025 года. Вместе с “Интер Майами” на прошлой неделе Месси выиграл свой первый трофей.

Перед переездом в США звездный футболист два года выступал за французский ПСЖ, с которым дважды стал чемпионом страны. Еще ранее Месси играл за “Барселону”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Интер Майами МЛС США
Популярные новости
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов
Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 22 авг 2023, 16:14 Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов
Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби Новости футбола 21 авг 2023, 17:05 Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе скандального нападающего Новости футбола 21 авг 2023, 13:05 Манчестер Юнайтед объявил об уходе скандального нападающего
Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией Новости футбола 21 авг 2023, 12:55 Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией
Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола 20 авг 2023, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Анчелотти высказался о проблеме расизма вокруг Винисиуса Новости футбола Сегодня, 04:00 Месси ответил на вопрос о завершении карьеры Новости футбола Сегодня, 03:00 Интер Майами вместе с Месси вышел в очередной финал Новости футбола Сегодня, 01:50 Реал сделает последнее предложение по трансферу Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 01:36 Торино купил опытного защитника Интера Новости футбола Сегодня, 01:17 Марко Верратти близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 00:50 Ноттингем Форест объявил о переходе чемпиона мира Новости футбола Сегодня, 00:00 Айнтрахт сообщил ПСЖ цену на нападающего Коло-Муани Новости футбола Вчера, 17:11 Победы Браги и Галатасарая: результаты квалификации Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 15:55 Барселона выкупит Канселу у Манчестер Сити, но при одном условии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Бирмингем - Плимут 26 августа 2023 года