Матч сборной России с Ираном мог быть договорным

После прошедшего матча между Ираном и Россией (1:1) футбольный журналист из Ирана Ахмед Али Замтаре выразил мнение, что игра носила договорной характер.

По словам журналиста, стороны договорились сыграть вничью еще до начала матча.

При этом у Замтаре нет явных доказательств тому, что это было действительно так.

Журналист отмечает, что ничейный результат был выгоден обеим командам, которые хотели избавиться от критики болельщиков и прессы.