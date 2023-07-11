Матч сборных США и Канады завершился массовой дракой футболистов
Матч четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ между сборной США и сборной Канады завершился большим скандалом.
Как пишет западная пресса, после игры футболисты обеих команд вступили в массовую драку.
Журналисты заверяют, что американские игроки неуважительно шутили над своими соперниками, что привело к потасовке в подтрибунном помещении.
В ситуацию пришлось вмешаться охранникам и тренерскому штабу.
Сейчас остается неясной реакция КОНКАКАФ. Позже будет ясно, примет ли организация какие-либо дисциплинарные меры в отношении вовлеченных игроков. Также СМИ не публикуют деталей массовой драки. В частности, остается неясным, кто именно из игроков выступал в роли провокаторов и кто начал драку.
Сама же встреча завершилась победой американской сборной со счетом 3:2.
В полуфинале турнира сборная США сразится с Панамой. Золотой кубок разыгрывают раз в два года и он считается главным соревнованием федерации КОНКАКАФ.
С 1989 года, когда победила Коста-Рика, чемпионами турнира становились исключительно сборные США и Мексика.