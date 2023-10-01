Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря

Директор нидерландского "Валвейка" Франк ван Моссельвельд поделился информацией о состоянии голкипера команды Этьена Вассена.

Как известно, в матче 7-го тура чемпионата Нидерландов против "Аякса" страж ворот столкнулся с нападающим Брайаном Бробби из "Аякса" и потерял сознание.

В срочном порядке арбитр остановил встречу и на поле появились медики, которые начали оказывать первую помощь Вассену. Участок поля был закрыт стюардами с помощью одеял, чтобы скрыть происходящее от камер. Через некоторое время голкипера унесли с поля на носилках и на скорой отправили в больницу.

Ван Моссельвельд после инцидента отметил, что все были потрясены произошедшим.

“К счастью, Вассен был при сознании, когда его поместили в скорую помощь. Он, однако, не помнил произошедшего на поле. Радует, что он смог отвечать на вопросы”, - отметил функционер.

Матч был остановлен при счете 3:2 в пользу "Аякса" и так и не был доигран.