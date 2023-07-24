"Марсель" близок к покупке африканского вингера из АПЛ

“Марсель” хочет купить вингера “Уотфорда” и сборной Сенегала Исмаила Сарра, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб близок к приобретению футболиста в летнее трансферное окно. Форвард подпишет с марсельцами контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

25-летний Сарр выступает за “Уотфорд” с 2019 года. Он перешел в английский клуб из “Ренна”. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Всего африканец провел за “Уотфорд” 131 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 24 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он также играл за “Метц”.

Сарр с 2016 года играет за сборную Сенегала. Всего он провел за сенегальскую национальную команду 52 матча, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Напомним, что “Марсель” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Таким образом, марсельский клуб завоевал право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2023/2024.