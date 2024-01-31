Манчини пришлось извиняться за свое поведение во время серии пенальти против Южной Кореи

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини отметился очень некрасивым поступком во время серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Азии против Южной Кореи.

После неудачного удара Абдулрахмана Гариба, который в итоге стал решающим в серии, Манчини не стал смотреть следующие удары и заранее пошел в раздевалку. Итальянский тренер считал, что во время удара Гариба голкипер Южной Кореи вышел с линии ворот и отбил его не по правилам.

Roberto Mancini didn't bother staying to watch South Korea win the penalty shoot-out against Saudi Arabia.



Paid millions and he didn't bother to console his players. Not the kind of man you want leading your country. 🇸🇦🙅‍♂️ pic.twitter.com/7Gin3wE3nw — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 31, 2024

В результате Манчини пришлось извиняться за свой поступок.

“Я прошу прощения за ранний уход, я думал, что все уже закончилось. Я не хотел проявить неуважение ни к кому. Хочу сказать спасибо всем своим игрокам за то, что они сделали. Они очень прогрессируют”.

Это уже второй Кубок Азии подряд, из которого Саудовская Аравия вылетела на стадии 1/8 финала. В 2019 году она проиграла Японии 0:1.