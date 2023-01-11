"Манчестер Юнайтед" продлил свою впечатляющую победную серию

“Манчестер Юнайтед” выиграл все свои матчи, начиная с 10 ноября.

Таким образом, победная серия “МЮ” уже насчитывает восемь матчей.

Вчера манкунианцы обыграли “Чарльтон” (3:0) в Кубке Английской лиги.

За восемь победных встреч разница мячей составляет 21:4

14 января “Манчестер Юнайтед” на своем поле сыграет против “Манчестер Сити” в рамках АПЛ.