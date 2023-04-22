"Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии
Новости футбола Сегодня, 13:50
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В маиче ½ финала Куька Англии “Манчестер Сити” на своем поле разгромил “Шеффилд Юнайтед” со счетом 3:0.
Победу “горожанам” принес Рияд Марез, который сделал хет-трик.
В финале “Манчестер Сити” сыграет с победителем пары “Брайтон” - “Манчестер Юнайтед”.
“Манчестер Сити” – “Шеффилд Юнайтед” - 3:0 (1:0)
Голы: Марез, 43 (с пенальти) - 1:0, Марез, 61 - 2:0, Марез, 66 - 3:0
“Манчестер Сити”: Ортега, Уокер, Лапорт, Аканджи, Бернарду Силва, Серхио Гомес, Гюндоган, Грилиш (Палмер, 67), Марез, Холанд (Фоден, 68), Альварес.
“Шеффилд Юнайтед”: Фодерингэм, Болдок (Богл, 76), Робинсон, Иган, Ахмедходжич (Кулибали, 76), Лоу, Флек (Шарп, 66), Норвуд, Берге (Башем, 75), Ндиай, Джеббисон (Макберни, 58).
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