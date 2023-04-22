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"Ливерпуль" одержал сложную победу в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 13:04
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на своем поле обыграл “Ноттингем Форест” со счетом 3:2.

Победу мерсисайдцам принесли дубль Диогу Жоты и гол Мохаммеда Салаха. У гостей отличились Неко Уильямс и Морган Гиббс-Уайт.

“Ливерпуль”, набрав 50 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ноттингем Форест” с 27 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Ливерпуль” – “Ноттингем Форест” - 3:2 (0:0)
Голы: Жота, 47 - 1:0, Уильямс, 51 - 1:1, Жота, 55 - 2:1, Гиббс-Уайт, 67 - 2:2, Салах, 70 - 3:2

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо (Алькантара, 60), Джонс (Милнер, 81), Салах, Жота (Диас, 81), Гакпо (Нуньес, 60).

“Ноттингем Форест”: Навас, Уильямс, Фелипе (Деннис, 87), Маккенна (Уоррелл, 30), Ниакате, Лоди (Айю, 87), Фройлер (Джонсон, 76), Мангаля, Гиббс-Уайт, Данило, Авонийи (Серридж, 87).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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