"Челси" представит нового тренера в ближайшее время

Лондонский "Челси" представит своего нового тренера в ближайшее время.

Как пишет инсайдер Мэтт Лоу, выбор нового наставника должен быть завершен в течение следующих 10 дней.

Маурисио Почеттино пока является главным фаворитом на эту должность, но есть и другие кандидаты, среди которых Венсан Компани, дебютировавший в прошлом сезоне как тренер во главе “Бернли”.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард продолжит работу в качестве временного тренера до конца сезона, хотя он проиграл три первых матча во главе команды.