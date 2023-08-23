Манчестер Сити хочет купить полузащитника сборной Португалии

“Манчестер Сити” проявляет интерес к полузащитника “Вулверхэмптона” и сборной Португалии Матеуша Нунеша, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, клуб из Манчестера может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. “Горожане” рассматривают кандидатуру португальца в качестве альтернативного варианта бразильскому полузащитнику “Вест Хэм Юнайтед” Лукаку Пакета, чей трансфер может не состояться, так как игрока обвинили в нарушении регламента о ставках.

24-летний Нунеш выступает за “Вулверхэмптон” с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из лиссабонского “Спортинга”. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Всего он провел за “волков” 41 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года с возможностью продления соглашения еще на один год.

Нунеш с 2021 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 11 матчей во всех турнирах и забил один гол, а также получил одну желтую карточку.