"Ливерпуль" вступил в борьбу за полузащитника "Барселоны"

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" и сборной Кот-д'Ивуара Франку Кессье, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются “Интер” и “Тоттенхэм”.

В нынешнем сезоне 26-летний Кессье провел за “Барселону” 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.