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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Ньюкасл" в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 14:28
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата чемпионата Англии “Ливерпуль" на выезде обыграл “Ньюкасл” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо. Стоит отметить, что хозяева полтора тайма играли вдесятером из-за удаления Ника Поупа.

“Ливерпуль”, набрав 35 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ньюкасл” с 41 очком остался на пятой позиции.

“Ньюкасл” – “Ливерпуль” - 0:2 (0:2)
Голы: Нуньес, 10 - 0:1, Гакпо, 17 - 0:2

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер (Мерфи, 64), Шер, Ботман, Берн, Андерсон (Дубравка, 24), Лонгстафф, Альмирон (Гордон, 64), Сен-Максимен, Жоэлинтон (Ритчи, 71), Исак (Уилсон, 64).

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Байчетич (Милнер, 59), Хендерсон (Эллиотт, 59), Фабиньо, Салах, Гакпо (Диогу Жота, 59), Нуньес (Фирмино, 59).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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