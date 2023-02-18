"Челси" с Мудриком проиграл худшей команде АПЛ

В матче 24-го тура чемпионата Англии “Челси” на своем поле проиграл “Саутгемптону” со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Джеймс Уорд-Проуз. Украинский полузащитник “аристократов” Михаил Мудрик вышел на поле на 64-й минуте, но не отметился результативными действиями.

“Саутгемптон”, набрав 18 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Челси” с 31 очком остался на 10-й позиции.

“Челси” – “Саутгемптон” - 0:1 (0:1)

Гол: Уорд-Проуз, 45 - 0:1

“Челси”: Аррисабалага, Аспиликуэта (Чалоба, 84), Кулибали (Фофана, 46), Бадьяшиль, Чилуэлл (Галлахер, 84), Ковачич, Маунт (Хавертц, 64), Фернандес, Жоау Феликс, Мадуэке (Мудрик, 64), Фофана (Стерлинг, 46).

“Саутгемптон”: Базуну, Беднарек, Белла-Кочап, Перро, Армстронг (Уолкотт, 59), Эльюнусси (Алькарас, 87), Уорд-Проуз, Лавиа (Диалло, 87), Мэйтленд-Найлз (Войнович, 90), Сулемана (Армстронг, 59), Онуачу (Мара, 59).

Не пропустите: В "Челси" отреагировали на гибель бывшего игрока.